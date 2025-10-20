Глава парламента Грузии упрекнул ЕС в трехнедельном молчании

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили через соцсети раскритиковал Еврокомиссию, Европарламент и Евросовет за нежелание признавать незаконность действий оппозиции в день муниципальных выборов 4 октября, когда протестующие против власти "Грузинской мечты" предприняли попытку захвата президентского дворца.
Папуашвили обратил внимание, что за прошедшие три недели ни один из еврочиновников или евродепутатов не высказался о зафиксированных во время атаки на президентский дворец фактах преступлений оппозиции. В эти преступления входят повреждение имущества, блокирование стратегических объектов, организация и участие в групповом насилии, призывы к свержению власти – по данным статья УК Грузии сейчас ведется расследование против арестованных активистов.
"Третью неделю Брюссель не осуждает силовой штурм Дворца президента. Неосуждение насилия – это поддержка насилия. Позор"
– Шалва Папуашвили
Напомним, что после событий 4 октября грузинское руководство усилило критику в адрес структур ЕС, игнорирующих незаконность и агрессивность действий радикальной оппозиции. Тбилиси подчеркивает, что рассматривает такое поведение Брюсселя как признание в поддержке очередной попытки госпереворота в Грузии.