Глава парламента Грузии упрекнул ЕС в трехнедельном молчании

Председатель законодательного органа Грузии Шалва Папуашвили призвал Евросоюз отказать от игнорирования преступлений грузинской оппозиции и признать, что 4 октября оппозиционные радикалы совершили преступления при попытке штурма президентского дворца в Тбилиси.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили через соцсети раскритиковал Еврокомиссию, Европарламент и Евросовет за нежелание признавать незаконность действий оппозиции в день муниципальных выборов 4 октября, когда протестующие против власти "Грузинской мечты" предприняли попытку захвата президентского дворца.

Папуашвили обратил внимание, что за прошедшие три недели ни один из еврочиновников или евродепутатов не высказался о зафиксированных во время атаки на президентский дворец фактах преступлений оппозиции. В эти преступления входят повреждение имущества, блокирование стратегических объектов, организация и участие в групповом насилии, призывы к свержению власти – по данным статья УК Грузии сейчас ведется расследование против арестованных активистов.

"Третью неделю Брюссель не осуждает силовой штурм Дворца президента. Неосуждение насилия – это поддержка насилия. Позор"

– Шалва Папуашвили

Напомним, что после событий 4 октября грузинское руководство усилило критику в адрес структур ЕС, игнорирующих незаконность и агрессивность действий радикальной оппозиции. Тбилиси подчеркивает, что рассматривает такое поведение Брюсселя как признание в поддержке очередной попытки госпереворота в Грузии.