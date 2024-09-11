РЖД поставит "Сапсаны" на новые направления

"Сапсаны" через несколько лет могут быть поставлены на новые направления, об этом рассказал замгендиректора РЖД Иван Колесников.
В 2028 году в России планируется запустить ВСМ - высокоскоростную магистраль, новая железная дорога свяжет Москву и Санкт-Петербург и сократит время в пути на данном направлении. Курсирующие сейчас между двух столиц "Сапсаны" перенаправят на другие направления.
"Очевидными являются ряд скоростных направлений. В настоящее время мы рассматриваем несколько вариантов маршрутов: Москва – Минск, Москва – Нижний Новгород, Москва – Воронеж. Этот подвижной состав без работы не останется"
– Иван Колесников
Он добавил, что точного решения пока нет, оно будет принято ближе к дате запуска ВСМ, передает РИА Новости.