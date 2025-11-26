РЖД намерена продолжать сотрудничество с Азербайджаном

(Эксклюзив)
ОАО "Российские железные дороги" планирует развивать сотрудничество с "Азербайджанскими железными дорогами", рассказали "Вестнику Кавказа" в пресс-службе РЖД.
"Планируем продолжать сотрудничество с Азербайджаном по вопросам развития международных транспортных коридоров, в том числе западного маршрута МТК "Север-Юг". Последовательно продвигаемся в совместной работе по цифровизации перевозок", – отметили в РЖД.
В пресс-службе сообщили также о подписании соглашения о двустороннем электронном обмене данными, касающимися дислокации и состояния подвижного состава.
Кроме того, в компании прокомментировали подписание трехстороннего меморандума по МТК "Север-Юг", которое состоялось 26 ноября в Баку.
"Меморандум был принят в развитие договоренностей по итогам трехсторонней межправительственной встречи в Баку 13 октября по сотрудничеству в области транспорта, энергетики и таможни", – уточнили в пресс-службе.
Реализация документа ставит целью выполнение задач межправсоглашения между Россией и Азербайджаном о развитии МТК "Север-Юг".