РЖД намерена продолжать сотрудничество с Азербайджаном

Компания "Российские железные дороги" намерена развивать сотрудничество с азербайджанскими коллегами – компанией "Азербайджанские железные дороги", заявили "Вестнику Кавказа" в пресс-службе ОАО "РЖД".

(Эксклюзив)

"Планируем продолжать сотрудничество с Азербайджаном по вопросам развития международных транспортных коридоров, в том числе западного маршрута МТК "Север-Юг". Последовательно продвигаемся в совместной работе по цифровизации перевозок", – отметили в РЖД.

В пресс-службе сообщили также о подписании соглашения о двустороннем электронном обмене данными, касающимися дислокации и состояния подвижного состава.

Кроме того, в компании прокомментировали подписание трехстороннего меморандума по МТК "Север-Юг", которое состоялось 26 ноября в Баку.

"Меморандум был принят в развитие договоренностей по итогам трехсторонней межправительственной встречи в Баку 13 октября по сотрудничеству в области транспорта, энергетики и таможни", – уточнили в пресс-службе.

Реализация документа ставит целью выполнение задач межправсоглашения между Россией и Азербайджаном о развитии МТК "Север-Юг".