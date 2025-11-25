Вестник Кавказа

Премьер-министр Азербайджана встретился с главой РЖД

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Али Асадов провел переговоры с главой РЖД Олегом Белозеровым. Стороны обсудили сотрудничеству по развитию маршрута "Север-Юг".

Глава правительства Азербайджана Али Асадов провел переговоры с главой РЖД Олегом Белозеровым. 

Стороны затронули вопросы углубления сотрудничества Москвы и Баку в области экономики, а партнерства в сфере железных дорог. Асадов и Белозеров подчеркнули важность развития транзитного потенциала региона. 

Москва и Баку договорились синхронно развивать инфраструктуру транспортного коридора "Север-Юг", а также работать над увеличением объемов грузоперевозок по этому маршруту. 

Ранее стало известно о дате начала строительства железнодорожной линии Решт-Астара. Согласно информации властей ИРИ, строительство может стартовать во второй половине марта следующего года.

