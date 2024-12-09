Рухнувшая ветка векового платана в Дербенте лишила жизни туристку

В крепости Нарын-Кала в дагестанском Дербенте сегодня днем рухнула на землю ветка древнего платана – это произошло в тот момент, когда под деревом находились три туристки, для гостьи из Йошкар-Олы происшествие стало фатальным.

Сегодня в Дербенте на территории крепости Нарын Кала рядом с Джума-мечетью на трех женщин обрушилась ветка могучего платана - одна из них погибла, а двоих других бригады скорой помощи доставили с многочисленными травмами в больницу города, где они получают медицинскую помощь, говорится в сообщении СУ СК России по Республике Дагестан, поступившем в редакцию "Вестника Кавказа".

Чуть позже глава Дербента Ханлара Пашабеков сообщил в своем Telegram-канале о том, что погибшая и двое пострадавших - это туристы из Йошкар-Олы и Москвы.

"В результате сильного порыва ветра обрушилась ветка старого платана. Это повлекло за собой гибель человека и травмы у двух туристов, находившихся в этот момент на экскурсии. От имени администрации города выражаю глубокие соболезнования родным и близким Елены Красновой, жительницы города Йошкар-Ола"

- Ханлара Пашабеков

Глава города заверил, что власти окажут всю необходимую помощь мужу погибшей Елены Красновой, который в ближайшее время прибудет в Дербент.

Городские власти проведут тщательную проверку всех зеленых насаждений на объектах массового посещения, чтобы исключить повторение подобных трагедий, добавил он.

В Махачкалинском лесничестве, которое обслуживает деревья Джума-мечети, заверили, что последняя обрезка деревьев была проведена в минувшем 2023 году.

Дербентский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Дагестан уже проводит процессуальную проверку, цель которой - выяснение причин и обстоятельств произошедшего.