Джума-мечеть в Дербенте – самая древняя мечеть России: история, интересные факты

Самая древняя мечеть России находится в Дербенте в Дагестане. Расскажем о ее истории, адресе и часах работы, легендарных платанах, что находится внутри, кто ее построил и сколько лет старинной мечети в Дербенте.

Дербентская Джума-мечеть – это уникальный памятник архитектуры, датируемый VIII веком, самая древняя мечеть, сохранившая свой первоначальный облик, во всей России. Как и крепость Нарын-Кала, Джума-мечеть включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Джума-мечеть в Дербенте: история

До VIII века Дербент был под властью хазарского каганата, а затем перешел к арабскому халифату. С приходом арабов распространение получает новая религия – ислам.

Первым наместником в городе стал Маслама ибн Абд-ал-Малик. Он поделил Дербент на семь кварталов, или магалов, построив в каждом из них мечеть. Восьмой и главной мечетью стала центральная мечеть Джума, созданная в 733-734 годах, или в 115 году.

Слово "джума" в переводе с арабского языка означает "пятница", или "собрание", то есть день, когда вся мусульманская община совершает обеденную молитву. Пятничная молитва – важнейший элемент в укладе жизни и обязанность любого мусульманина.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вскоре Дербент, или, как иначе его называют арабские хронисты, "Баб аль-Абваб", стал ключевым звеном, связующим торговые пути множества государств. Город оказался центром притяжения мусульман на всем пространстве древнего Востока, а сама мечеть стала культовой достопримечательностью города.

Мечеть много раз подвергалась реконструкции. Так, в XIV веке она реставрировалась после землетрясения мастером Тажжудином аль-Бакуи. Ключевым событием стало открытие в 1474 году на территории мечети медресе – религиозно-просветительских школ.

В XX веке, когда ислам подвергался гонениям со стороны советской власти, Джума-мечеть попала в распоряжение НКВД и служила местом заключения. Позже, во время Великой Отечественной войны, верующим было снова позволено посещать церкви и мечети.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дербентская Джума-мечеть внутри

Здание мечети имеет прямоугольную форму и вытянуто с юга на север, длина составляет 68 м, а ширина – 28 м. Долгое время навершие Джума-мечети, поднимающееся над землей на 17 м, было доминантой силуэта древнего города. Свод здания опирается на сорок вытянувшихся в два ряда квадратных колонн.

Свет проникает в мечеть через маленькие створчатые окна, на полах лежат ковры.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Южная стена зала расписана масляными красками, на ней изображен декоративный растительный орнамент и нанесены цитаты из Корана. Это михраб (ниша), указывающий в сторону священного города мусульман – Мекки. Прежде на стенах Джума-мечети было очень много арабских и персидских надписей, которые не сохранились после реставрации.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На территории мечети находится медресе: в школе изучают арабский язык и обучают чтению Корана.

Знаменитый писатель-декабрист Бестужев-Марлинский, побывавший в ссылке в городе Дербенте, так описывал Джума-мечеть:

«...Входите, и вдруг какой-то сумрак объемлет вас, невольное безмолвие уважения покоряет... Тихо журчит молитва правоверных; сидя на коленях или припав к ковру, они погружены в благоговение; ни слух, ни взор не взывают их внимание на окруженные предметы. Ласточки реют под куполом и вылетают в поднебесье, будто слова моления; все дышит отсутствием настоящего… и навевает прохладно-отрадные чувства усталому сердцу»

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Часы работы

Джума-мечеть, как правило, включена во все экскурсии, но ее можно посетить и самостоятельно.

Часы работы мечети – с 8:00 до 17:00. Стоит учесть, что с 11:30 до 12:30 там проходит обеденная молитва, и вход для туристов запрещен.

Вход в Джума-мечеть в Дербенте бесплатный. Экскурсия с гидом будет стоить 1,5 тыс рублей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Адрес Джума-мечети

Главная мечеть Дербента расположена в старой части города, где царит атмосфера Средневековья: узкие переулки, особая ментальность позволяют погрузиться в другую эпоху.

Джума-мечеть находится по адресу ул.7-й Магал, д.10. Добраться до нее можно:

пешком;

на такси или своем автомобиле, затем пешком до мечети;

на общественном транспорте: на маршрутке №11 можно доехать до остановки Орта-капы, а оттуда пройти около 300 м.

Деревья во дворе Джума-мечети в Дербенте

У входа в мечеть расположен огромный сад со скамейками, родником и легендарными многовековыми платанами, под которыми можно укрыться в зной или непогоду.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Эти уникальные деревья имеют статус памятника природы Дагестана. Они играют очень важную роль в сохранности Джума-мечети, защищая ее от неблагоприятных воздействий внешней среды. Деревья вытягивают всю влагу, и сырость не проникает внутрь мечети, так что она сохраняет свой первоначальный облик. Своими мощными корнями деревья также защищают мечеть от землетрясений.