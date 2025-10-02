Вестник Кавказа

Рухнувшая на рельсы фура задержала два поезда из Крыма

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крымским железнодорожникам пришлось на час задержать отправление двух пассажирских поездов в Москву из Симферополя и Севастополя из-за ЧП с фурой, рухнувшей с моста на железнодорожные пути.

Минувшей ночью два пассажирских поезда из Крыма, отправлявшиеся в Москву из Симферополя и Севастополя, были задержаны отправлением на час из-за чрезвычайного происшествия на мосту в Симферополе, сообщили в пресс-службе частной железнодорожной компании Гранд СервисЭкспресс.

"Два поезда задержаны на час, сейчас поезда уже в пути. Это поезда 92 и 196 в Москву из Севастополя и Симферополя"

- Гранд Сервис Экспресс

Большегруз рухнул с моста на железнодорожные пути у вокзала в Симферополе, его водитель получил травмы, передает РИА Новости.

Спасателям пришлось оперативно обесточить участок железнодорожного полотна и эвакуировать грузовик для беспрепятственного движения поездов, добавили в компании.

