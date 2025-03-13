Вестник Кавказа

"Ростелеком" избавляется от своих активов в Армении

"Ростелеком" избавляется от своих активов в Армении
© Фото: официальный сайт компании “Ростелеком“
Крупнейший российский провайдер цифровых услуг и решений задумался о продаже своих активов в Армении – дочернего армянского телеком-оператора GNC-Alfa, КРОУ разрешила продажу акций компании.

Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений ПАО "Ростелеком", который обслуживает в стране миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций, планирует продать 100% акций дочернего армянского телеком-оператора GNC-Alfa, заявил заместитель директора OVIO (торговое название дочернего подразделения компании в Армении) Борис Демирханян.

"Стоимость сделки будет определена в ходе финальных обсуждений, но на сегодняшний день она оценивается примерно в $40 млн"

- Борис Демирханян

Накануне Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении разрешила "Ростелекому" продажу акций новому владельцу ЗАО "МТС Армения" (бренд "Вива Армения"), ранее приобретенную кипрской компанией Fedilco Group Limited, пишет "Интерфакс" со ссылкой на армянский интернет-ресурс MediaHub.

Сделка должна быть закрыта в течение шести месяцев со дня разрешения, говорится в опубликованном на сайте КРОУ решении.

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