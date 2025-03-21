Армения всерьез задумалась об отказе от российского ТВ

В Армении заявили о возможности прекращения трансляции российских телеканалов. Там добавили, что они наносят вред отношениям Москвы и Еревана.

Спикер армянского парламента Ален Симонян высказался по поводу возможного прекращения трансляции российских телеканалов на территории Армении.

Он отметил, что власти "должны очень серьезно начать обсуждение вопроса о прекращении каналов". По его словам, они вредят российско-армянским отношениям.

Симонян добавил, что российские гостелеканалы якобы вмешиваются во внутренние дела Армении. Спикер заключил, что руководство страны должно на это реагировать.