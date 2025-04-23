Вестник Кавказа

Российско-американские переговоры продолжаются в прежнем темпе

Российско-американские переговоры продолжаются в прежнем темпе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Переговоры между Москвой и Вашингтоном не прекращаются, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он также прокомментировал темп российско-американских контактов.

Контакты между РФ и Америкой продолжаются, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Продолжаются (переговоры - ред.)"

– Юрий Ушаков

Далее у помощника президента уточнили, можно ли сказать, что темп российско-американских переговоров снизился. На этот вопрос Ушаков дал отрицательный ответ.

Напомним, накануне помощник главы российского государства рассказал, что Парад к 80-летию Победы, который пройдет на Красной площади 9 мая, посетят в том числе ветераны Великой Отечественной войны из США и Израиля.

Стоит отметить, что, по данным Минторговли США, импорт товаров из России в Америку в марте вырос почти на 54% по сравнению с февральским показателем ($340 млн), увеличившись до $523 млн. Объем американского экспорта в РФ остался на прежнем уровне – $50 млн. При этом импорт товаров из России в США увеличивается третий месяц подряд: в январе 2025 года он составлял $196 млн.

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