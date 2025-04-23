Вестник Кавказа

Россия и США обсуждали тему ДСНВ в ходе переговоров - Ушаков

Флаг России и США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Среди тем, которые обсуждались в ходе российско-американских переговоров, фигурировала и тема ДСНВ, рассказал Ушаков. Он отметил, что тема была затронута, но конкретно по ней консультации не ведутся.

В рамках контактов РФ и США поднимался вопрос о возможности продления ДСНВ, поделился помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Эта тема обсуждалась. Конкретные договоренности о том, чтобы вести переговоры именно по этой теме, такой договоренности пока не достигнуто"

– Юрий Ушаков

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был подписан в апреле 2010 года. Российская сторона приостановила участие в ДСНВ в феврале 2023 года.

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