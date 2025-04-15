Российский СПГ стал обходиться ЕС в 4,6 раза дороже

За последние четыре года Евросоюз стал тратить на российский СПГ в 4,6 раза больше. Сказывается рост цен и увеличение закупок.

Закупать СПГ в России стало дороже для Евросоюз в несколько раз, следует из данных Евростата.

В первом квартале 2025 года стоимость импорта российского СПГ оказалась на 359% выше, чем за тот же период 2021 года. Закупки сжиженного газа в РФ стали обходиться Евросоюзу в 4,6 раза дороже. При этом основным поставщиком остается США.

В январе-марте ЕС приобрел у России газа - как сжиженного, так и трубопроводного, примерно на 4,5 млрд евро, что на 28% больше, чем годом ранее, передает ТАСС.