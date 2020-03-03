Российский инсулин в Азербайджане начал выпускать завод R-Pharm

Российская компания "Герофарм" определилась с локализацией выпуска инсулина в Азербайджане – жизненно важный препарат для диабетиков начал выпускаться на заводе азербайджанской группы компаний "Р-Фарм".

В азербайджанские аптеки в ближайшее время поступит первый инсулин, произведенный из сырья крупной российской фармацевтической компании "Герофарм" на заводе азербайджанской группы компаний "Р-Фарм" в Пираллахинском промышленном парке.

Ранее предприятия объявили о стратегическом партнерстве в области локализации препаратов для лечения социально значимых заболеваний в Азербайджане, передает Sputnik Казахстан.

"Локализация производства инсулинов в Азербайджане - это важный шаг на пути повышения доступности жизненно важных лекарств для пациентов. Выпуск первой партии инсулинов подтверждает нашу готовность и дальше обеспечивать рынок качественными препаратами"

- генеральный директор завода R-Pharm Наталья Баданина

Инсулин для лечения сахарного диабета производится из проверенного и доказавшего свою эффективность российского сырья, на мощностях завода R-Pharm проводится и вторичная упаковка трех видов препарата: РинГлар (инсулин гларгин), РинФаст (инсулин аспарт), РинФаст Микс (инсулин аспарт двухфазный).

Первая производственная кампания завершена, сейчас стартует начало коммерческой реализации препаратов, которые уже введены в гражданский оборот.

Напомним, сейчас на учете азербайджанских эндокринологов зарегистрированы более 300 тыс больных сахарным диабетом, и их число постоянно растет: только за последние четыре года оно увеличилось на 63 тыс человек. У 30 тыс пациентов диагностирован инсулинозависимый диабет.

Зачастую инсулин, вводимый подкожно, является единственным лекарством, позволяющим больному поддерживать нормальный образ жизни – иного способа спасения от неизлечимой болезни не существует.