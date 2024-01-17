В Азербайджане будут производить российский инсулин

У Азербайджана будет свой завод по производству инсулина – жизненно важного лекарства для людей, страдающих сахарным диабетом: его производство наладит крупная российская фармацевтическая компания "Герофарм".

Уже в следующем, 2025 году в Азербайджане начнут производить жизненно важный для диабетиков препарат инсулин – его выпуск на площадке партнера наладит российская компания "Герофарм", рассказал торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов, пишут "Известия".

"Инсулин в Азербайджане в текущее время не производят, страна полностью его импортирует. Локализация позволит сделать препараты более доступными для азербайджанских пациентов"

- Руслан Мирсаяпов

Сейчас на учете азербайджанских эндокринологов зарегистрированы более 300 тыс больных сахарным диабетом, и их число постоянно растет: только за последние четыре года оно увеличилось на 63 тыс человек. Зачастую инсулин, вводимый подкожно, является единственным лекарством, позволяющим больному поддерживать нормальный образ жизни – иного способа спасения от неизлечимой болезни не существует.

Ранее построить завод по производству инсулина в Азербайджане планировала Великобритания, напоминает издание.