Сертификат халяль получили инсулины "Герофарм"

Один из отечественных производителей инсулина получили сертификат о соответствии продукции нормам халяль. Такой сертификат впервые получили российские инсулины.
Инсулины от фармакологической компании "Герофарм" признаны халяльными, об этом свидетельствует соответствующий сертификат.
"Совет Муфтиев России сертифицировал все имеющиеся в портфеле "Герофарм" инсулины и субстанции, из которых они производятся, как соответствующие нормам "Халяль". Сертификат будет действовать до конца 2026 года"
– компания
В России инсулины впервые признаны, соответствующими халялю.
До 80-х годов прошлого века в основе инсулиновых препаратов лежал гормон из поджелудочной поросят. В настоящее время инсулин синтезируется в лабораториях, никаких животных компонентов в нем не содержится, подчеркнули в "Герофарм".
Сертификат халяль позволит компанию наладить экспорт продукции в ближневосточный регион, передает РИА Новости.
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