Российские работодатели одобряют идею четырехдневной рабочей недели

Опрос работодателей в России показал, что четырехдневная рабочая неделя кажется хорошей идеей 81% респондентов, пишет ТАСС со ссылкой на HeadHunter.
"На вопрос "Лично вы поддерживаете или не поддерживаете идею сокращения рабочей недели до четырех дней?" 81% респондентов ответили "поддерживаю". "Полностью поддерживают" 57% участников опроса, "скорее поддерживают" 24%, "скорее не поддерживают" и "полностью поддерживают" по 7% и 14% "не поддерживают"
– результаты опроса
В ближайшие три года 80% компаний не намерены рассматривать возможность перехода на четырехдневку. Допустили рассмотрение этой идеи в 8% компаний.
Четырехдневка отпугивает работодателей тем, что нужно будет понизить сотрудникам зарплаты. Также они беспокоятся о спаде производительности, уменьшении трудовой дисциплины и появлении бюрократических сложностей.
Плюсы сокращенной рабочей недели видятся в том, что рабочие часы будут использоваться эффективнее, кроме того, если у сотрудников будет три выходных, улучшится их здоровье и снизится выгорание.
Всего было опрошено свыше 640 компания, чаще всего за короткую рабочую неделю выступали в компаниях со штатом 500-3000 сотрудников.