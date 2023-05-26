Российские работодатели одобряют идею четырехдневной рабочей недели

Опубликовано: 16:45, 26 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Опрос показал: 81% компаний в России поддерживает переход на четыре рабочих дня в неделю. Но реализовать это готовы только в 8% компаний.

Опрос работодателей в России показал, что четырехдневная рабочая неделя кажется хорошей идеей 81% респондентов, пишет ТАСС со ссылкой на HeadHunter.

"На вопрос "Лично вы поддерживаете или не поддерживаете идею сокращения рабочей недели до четырех дней?" 81% респондентов ответили "поддерживаю". "Полностью поддерживают" 57% участников опроса, "скорее поддерживают" 24%, "скорее не поддерживают" и "полностью поддерживают" по 7% и 14% "не поддерживают"

– результаты опроса

В ближайшие три года 80% компаний не намерены рассматривать возможность перехода на четырехдневку. Допустили рассмотрение этой идеи в 8% компаний.

Четырехдневка отпугивает работодателей тем, что нужно будет понизить сотрудникам зарплаты. Также они беспокоятся о спаде производительности, уменьшении трудовой дисциплины и появлении бюрократических сложностей.

Плюсы сокращенной рабочей недели видятся в том, что рабочие часы будут использоваться эффективнее, кроме того, если у сотрудников будет три выходных, улучшится их здоровье и снизится выгорание.

Всего было опрошено свыше 640 компания, чаще всего за короткую рабочую неделю выступали в компаниях со штатом 500-3000 сотрудников.