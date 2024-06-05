Вестник Кавказа

Отмена льгот привела к отказу россиян от ипотеки

Отмена льгот привела к отказу россиян от ипотеки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россияне охладели к ипотеке на фоне отмены льготной программы. Многие сегодня планируют копить, чтобы в будущем приобрести недвижимость.

Опрос показал, что 66% россиян на фоне отмены программы льготной ипотеки с 1 июля решили пока отказаться от приобретения жилья.

Респонденты сообщили, что планируют копить на квартиру в отсутствии льготных программ, такие планы строят 66%. При этом 23% готовы оформилить ипотеку в любом случае, они находятся в поиске подходящего предложения на рынке. Поспешили купить жилье в ипотеку до 1 июля 11% россиян - в последний месяц действия льготной программы число заявок на ипотечный кредит выросло на 10%.

Участниками онлайн-опроса финансового маркетплейса «Сравни» стали 1,2 тыс респондентов, пишет РБК.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1535 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ипотека от Сбера стала дороже

Ипотека от Сбера стала дороже

Что такое ключевая ставка: как она влияет на курс рубля, вклады, ипотеку?

Что такое ключевая ставка: как она влияет на курс рубля, вклады, ипотеку?

Жилье в России подешевеет с окончанием программы льготной ипотеки – Аксаков

Жилье в России подешевеет с окончанием программы льготной ипотеки – Аксаков

Казахстан запускает новую ипотечную программу

Казахстан запускает новую ипотечную программу

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы