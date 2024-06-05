Отмена льгот привела к отказу россиян от ипотеки

Россияне охладели к ипотеке на фоне отмены льготной программы. Многие сегодня планируют копить, чтобы в будущем приобрести недвижимость.
Опрос показал, что 66% россиян на фоне отмены программы льготной ипотеки с 1 июля решили пока отказаться от приобретения жилья.
Респонденты сообщили, что планируют копить на квартиру в отсутствии льготных программ, такие планы строят 66%. При этом 23% готовы оформилить ипотеку в любом случае, они находятся в поиске подходящего предложения на рынке. Поспешили купить жилье в ипотеку до 1 июля 11% россиян - в последний месяц действия льготной программы число заявок на ипотечный кредит выросло на 10%.
Участниками онлайн-опроса финансового маркетплейса «Сравни» стали 1,2 тыс респондентов, пишет РБК.