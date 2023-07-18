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Российские футболистки второй раз за неделю обыграли Иран

Женская сборная России по футболу
© Фото: официальный сайт Российского футбольного союза
Женская сборная России по футболу переиграла иранок во втором матче подряд. В двух встречах подопечные Юрия Красножана отправили в ворота соперниц шесть безответных мячей.

Сегодня в Московской области состоялась товарищеская встреча сборных России и Ирана по футболу. Игра проходила в Новогорске.

Победу со счетом 2:0 одержала российская национальная команда. Голы на свой счет записали защитник Екатерина Братко (45+3) и полузащитник Алена Андреева (51-я).

Это вторая победа россиянок над иранками за последнюю неделю.

Историческая встреча

Первый матч сборных РФ и Ирана в истории прошел в Казани в прошлую пятницу. В той встрече российская команда одержала крупную победу со счетом 4:0.

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