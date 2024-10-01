Российская фигуристка не сможет выступать за Азербайджан

В ФФККР не одобрили переход фигуристки Вероники Жилиной в Азербайджан. Прошлогодние соревнования она пропустила из-за проблем со здоровьем.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не разрешила российской фигуристке Веронике Жилиной присоединиться к Азербайджану. Такое решение было принято на состоявшемся 13 мая заседании Исполкома ФФККР.

Президент организации объяснил, что 17-летняя спортсменка не может выступать ни за какую другую страну, так как она на сегодняшний день все еще является членом российской национальной команды.

"Мы не понимаем до конца, почему она не выступает. Мы ее ждем, она находится в великолепной форме, поэтому Веронике Жилиной я бы посоветовал начать выступать. У нее большие шансы, и она очень талантливая спортсменка"

– Антон Сихарулидзе

Жилина – обладельница серебра юниорского первенства России (2023), победительница юниорского финала Гран-при 2023 года. В том сезоне ей пришлось пропустить соревнования из-за травмы.