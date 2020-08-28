Россиянин Сафонов и грузин Кварацхелия выиграли Кубок Франции в составе ПСЖ

ПСЖ разгромил "Реймс" в финале Кубка Франции. В составе парижан трофей завоевали Матвей Сафонов и Хвича Кварацхелия.
Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" разгромил "Реймс" в финальном матче Кубка Франции со счетом 3:0.
Трофей в составе парижан завоевали российский голкипер Матвей Сафонов и грузинский нападающий Хвича Кварацхелия.
Стоит отметить, что россиянин провел на поле всю игру, сохранив свои ворота вне прикосновенности. Кварацхелия провел матч на скамейке запасных.
Для Сафонова данный трофей стал третьим за парижский клуб. До этого он стал чемпионом национального первенства по футболу и обладателем Суперкубка Франции.