Вестник Кавказа

Россиянин Сафонов и грузин Кварацхелия выиграли Кубок Франции в составе ПСЖ

Россиянин Сафонов и грузин Кварацхелия выиграли Кубок Франции в составе ПСЖ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ПСЖ разгромил "Реймс" в финале Кубка Франции. В составе парижан трофей завоевали Матвей Сафонов и Хвича Кварацхелия.

Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" разгромил "Реймс" в финальном матче Кубка Франции со счетом 3:0.

Трофей в составе парижан завоевали российский голкипер Матвей Сафонов и грузинский нападающий Хвича Кварацхелия.

Стоит отметить, что россиянин провел на поле всю игру, сохранив свои ворота вне прикосновенности. Кварацхелия провел матч на скамейке запасных.

Для Сафонова данный трофей стал третьим за парижский клуб. До этого он стал чемпионом национального первенства по футболу и обладателем Суперкубка Франции.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
960 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.