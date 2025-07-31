Россияне скупают туры в Египет на зиму

Спрос на отдых в Египте среди российских туристов растет, это направление вышло в лидеры по бронированиям на зимний сезон.

Египет востребован не только на зимний сезон, уже на период осенних школьных каникул Египет занимает второе по популярности место после Турции, сообщили в Coral Travel. По объемам продаж на зимний сезон 2025-26 годов, в том числе на период новогодних праздников Египет занимает первое место. Также есть бронирования на весну 2026 года - глубина продаж достигает апреля.

Спрос на туры в Египет объясняется наличием большого количества полетных программ, улучшением сервиса на курортах страны, а также ценами на путевки – несмотря на рост цен, Египет все равно остается дешевле других направлений, сообщает АТОР.