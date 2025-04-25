Россиян призвали воздержаться от поездок в Израиль

Гражданам России рекомендуют воздержаться от посещения Израиля до нормализации ситуации в регионе. Туристов из России, летевших в ОАЭ, направили в страны СНГ.

Российское посольство в Израиле опубликовало заявление, в котором призвало граждан России воздержаться от поездок в Израиль вплоть до нормализации ситуации на Ближнем Востоке.

В пресс-службе посольства рекомендовали находящимся в Израиле россиянам сохранять спокойствие и бдительность, соблюдать указание руководства страны и оставаться вблизи безопасных мест.

Кроме того, в дипломатическом представительстве посоветовали российским гражданам покинуть территорию Израиля на период до нормализации обстановки при наличии такой возможности.

В Ассоциации туроператоров России заявили, что самолеты с летевшими в Арабские Эмираты российскими туристами из-за ситуации на Ближнем Востоке были направлены в страны СНГ.

Помимо этого, российские авиакомпании из-за обострения ситуации меняют свои маршруты. Так, перевозчик Red Wings приостановил все полеты в Израиль до 16 июня.

"В связи с событиями на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства нескольких стран Red Wings вынуждена скорректировать расписание рейсов в Израиль… В настоящее время авиакомпания отменила перелеты до 16 июня включительно"

- Red Wings

В свою очередь, в Росавиации сообщили, что компании планируют маршруты полетов в страны Ближнего Востока в обход закрытого воздушного пространства Израиля и Ирана.