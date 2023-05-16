Россия завоевывает индийский рынок

Опубликовано: 8:58, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия впервые стала вторым крупнейшим поставщиком товаров в Индию после Китая – поставки выросли в 4,7 раза, до $15,5 млрд.

Индия в первом квартале 2023 года импортировала российских товаров на $15,5 млрд, что впервые вывело Россию на второе место по поставкам продукции в страну после Китая, следует из данных министерства торговли и промышленности Индии.

Индийский импорт из России в январе-марте 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4,7 раза, что позволило России стать вторым крупнейшим направлением для индийских закупок. Также это стало наибольшим квартальным показателем в истории, говорится в сообщении Минторгпрома Индии, передает РИА Новости.

Лидирует по поставкам товаров в Индию Китай, при этом его продажи в Индию за первый квартал сократились на 15,4% - до $22,6 млрд. На третьем месте - Объединенные Арабские Эмираты с $12,7 млрд против $12,1 млрд годом ранее.

На треть вырос и индийский экспорт в Россию – он составляет $946,6 млн, а товарооборот двух стран увеличился в 4,1 раза - до $16,45 млрд.