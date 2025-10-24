Россия завершила испытания крылатой ракеты "Буревестник" – Путин

Президент России Владимир Путин рассказал об окончании испытаний нового российского оружия – крылатой ракеты "Буревестник".

Испытания уникальной крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой успешно завершились в России, об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

Подробности глава государства сообщил в ходе посещения пункта управления объединенной группировки войск.

"Сейчас решающие испытания завершены"

– Владимир Путин

Российский лидер уточнил, что для того, чтобы поставить ракету на боевое дежурство, понадобится осуществить ряд процедур, однако основные задачи уже решены.

Глава государства добавил, что, по оценкам специалистов, аналогов такому вооружению в мире нет.

Кроме того, Путин уточнил, что изначально, когда разработки только начинались, эксперты высказывали мнение, что создать такую ракету невозможно, по крайней мере в ближайшей исторической перспективе.