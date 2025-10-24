Трамп пообещал встретиться с Путиным для заключения сделки

Вашингтон продолжает планировать встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, но предложит провести ее только при составлении сделки по Украине – об этом рассказал сегодня в Дохе сам Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп, известный применением бизнес-стратегий к большой политике, объявил, что не отказывается от второй личной встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая ранее планировалась на конец октября в Венгрии.

Трамп пояснил, что он обязательно обратится к российской стороне за организацией второй встречи, как только России и США удастся договориться по параметрам соглашения об украинском урегулировании. Американский президент назвал это соглашение политической сделкой.

Американский лидер добавил, что для возобновления инициативы личных переговоров с Путиным будет достаточно уверенности Администрации Трампа в заключении сделки по прекращению украинского конфликта.

"Нужно знать, что мы собираемся заключить сделку"

– Дональд Трамп

Заявление было сделано в Дохе, где самолет Дональда Трампа приземлился для дозаправки перед продолжением полета в Малайзию. Американский президент также напомнил, что его контакты с Владимиром Путиным всегда были только позитивными.