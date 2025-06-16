Вестник Кавказа

Россия заявила о штатной работе Бушерской АЭС в Иране

Россия заявила о штатной работе Бушерской АЭС в Иране
© Фото: Группа Росатома “ВКонтакте“. АЭС Бушер
По данным диппредставительства РФ в Тегеране, перебоев в работе Бушерской АЭС в Иране нет. Сейчас прорабатывается вопрос эвакуации сотрудников стройки и их семей.

Бушерская АЭС в Иране работает в штатном режиме, угроз безопасности российским специалистам нет, рассказало посольство России в Тегеране.

"АЭС "Бушер" работает в штатном режиме. Угроз безопасности не просматриваем. Прорабатываются вопросы эвакуации жен и детей, а также сотрудников стройки, завершивших свою командировку"

- посольство России в Иране

Напомним, что военная операция Израиля против Ирана началась в ночь на 13 июня. Цель операции под названием "Восстающий лев" – ликвидация потенциальной ядерной угрозы со стороны Исламской Республики.

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