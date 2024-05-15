Вестник Кавказа

Россия увеличила поставки халяльной продукции за рубеж

Россия увеличила поставки халяльной продукции за рубеж
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экспорт халяльной продукции из России в 2024 году вырос на 82%. Основными странами для поставок являются Саудовская Аравия, Иран и ОАЭ.

По итогам прошлого года Россия увеличила поставки халяльной продукции на 82%, сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства страны Елена Фастова.

Замглавы ведомства подчеркнула, что общая сумма поставок в 2024 году составила порядка $380 млн. Она отметила, что сегодня Россия экспортирует продовольствие в 160 стран.

Фастова заявила, что главными импортерами халяльной продукции являются Саудовская Аравия, Иран и ОАЭ. Также развиваются поставки в Иорданию, Кувейт, Египет и Алжир.

Замминистра уточнила, что в прошлом году Россия экспортировала сельскохозяйственной продукции более чем на $43 млрд, но к 2030 году поручено нарастить экспорт до $55 млрд.

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