Россия опустилась на несколько строчек в рейтинге ФИФА

Россия опустилась на несколько строчек в рейтинге ФИФА
Испания по-прежнему занимает первое место в новом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). В топ-3 также входят Аргентина и Франция.

Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала обновленный рейтинг национальных сборных, согласно которому Россия опустилась на три строчки и располагается теперь 33-м месте.

Возглавляет рейтинг сборная Испании, действующий чемпион Европы. В топ-3 входят Аргентина и Франция. С 4-го по 10-е место находятся Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия и Хорватия.

Сборная Ирана немного улучшила свои позиции и поднялась на 20-е место. Турция располагается на 25-й строчке, Грузия – на 73-й, Армения – на 106-й, Казахстан – на 115-й, Азербайджан – на 127-й, Туркменистан – на 137-й.

