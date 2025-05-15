Россия и Украина завершили переговоры в Стамбуле

В Стамбуле завершилась встреча российской и украинской делегаций. Она продлилась почти 2 часа.

Переговоры делегаций России и Украины завершились в Стамбуле, сообщили СМИ.

По их данным, встреча продлилась 1 час 50 минут. Стороны разговаривали на русском языке. При этом у украинской делегации был переводчик, однако его услуги не понадобились.

Напомним, что переговоры были организованы в рабочем офисе администрации президента Турции в Долмабахче и проходит в трехстороннем формате.

В состав российской делегации вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замглавы Минобороны России Александр Фомин.

Украину на переговорах представляют глава Минобороны Рустем Умеров, первый замглавы МИД Сергей Кислица, зампредседателя Службы безопасности Александр Поклад и другие.