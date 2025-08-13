Россия и США вскоре продолжат консультации по "раздражителям"

Посол РФ в Вашингтоне сообщил, что вскоре планируется продолжить консультации России и США для устранения "раздражителей" в двусторонних отношениях.

Москва и Вашингтон вскоре проведут очередную встречу по "раздражителям", направленную на нормализацию отношений РФ и США, об этом поведал российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, пишут "Известия".

"В скором времени должны пройти очередные консультации по нормализации. Мы их называем – по раздражителям в двусторонних отношениях"

– Александр Дарчиев

Отметим, что посольство США в Москве 13 августа подтвердило готовность вернуться к консультациям.

Два раунда встреч по "раздражителям" РФ и США провели в Стамбуле с начала года – первый раунд прошел 27 февраля, второй 10 апреля. Обе встречи были продолжительными: шесть и пять с половиной часов.