США рассчитывают на продолжение переговоров с РФ по "раздражителям"

Американская сторона подтвердила готовность продолжить консультации с Россией по "раздражителям". Дипломаты двух стран провели ранее два раунда переговоров.

Посольство США в Москве проинформировало о готовности продолжить диалог с Россией по "раздражителям", пишут "Известия".

"Наши переговоры с российскими коллегами были сосредоточены на восстановлении функциональности дипломатических представительств в Москве и Вашингтоне… Мы рассчитываем продолжить эти переговоры в будущем, в удобное для обеих сторон время"

– посольство

В диппредставительстве отметили, что переговоры по этой линии не затрагивают вопросы более широкой нормализации отношений Москвы и Вашингтона.

Канал по устранению "раздражающих факторов" рассматривается американской стороной как "конструктивная площадка для постоянных переговоров о стабилизации работы дипломатических представительств".

Ранее дипломаты двух стран провели в Стамбуле два раунда консультаций, в июле сообщалось о технической паузе, сроки третьей встречи согласуются.