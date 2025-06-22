Россия и США ведут контакты по ситуации в Иране

Москва ведет контакты с Вашингтоном по разным вопросам, включая по ситуации вокруг Ирана. Об этом заявил помощник президента РФ Ушаков.

Россия ведет контакты с США, в том числе по ситуации вокруг Ирана, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Контакты с американцами идут. По Ирану в том числе"

- Юрий Ушаков

Напомним, что накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по ситуации на Ближнем Востоке не планируется. Он подчеркнул, что его можно оперативно организовать.

Ранее МИД РФ выпустил заявление, в котором выразил решительное осуждение в связи ударами США по нескольким объектам иранской ядерной программы. Внешнеполитическое ведомство призвало прекратить агрессию и вернуться к переговорам.