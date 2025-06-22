Вестник Кавказа

Россия и США ведут контакты по ситуации в Иране

Россия и США ведут контакты по ситуации в Иране
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва ведет контакты с Вашингтоном по разным вопросам, включая по ситуации вокруг Ирана. Об этом заявил помощник президента РФ Ушаков.

Россия ведет контакты с США, в том числе по ситуации вокруг Ирана, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Контакты с американцами идут. По Ирану в том числе"

- Юрий Ушаков

Напомним, что накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по ситуации на Ближнем Востоке не планируется. Он подчеркнул, что его можно оперативно организовать.

Ранее МИД РФ выпустил заявление, в котором выразил решительное осуждение в связи ударами США по нескольким объектам иранской ядерной программы. Внешнеполитическое ведомство призвало прекратить агрессию и вернуться к переговорам.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
905 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.