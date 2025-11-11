Россия и Казахстан заключили меморандум об открытии совместных школ

Министры просвещения РФ и РК провели встречу для обсуждения совместных образовательных проектов и подписали соглашение о создании российско-казахстанских школ.

Главы министерств просвещения России и Казахстана Сергей Кравцов и Жулдыз Сулейменова договорились о создании совместных школ, соответствующий меморандум был подписан накануне, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

"Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова подписали меморандум о намерениях между министерством просвещения РФ и министерством просвещения Республики Казахстан открыть российско-казахстанские общеобразовательные организации в России, и казахстанско-российские общеобразовательные организации в республике"

– Минпросвещения

Кроме того, Кравцов и Сулейманова обсудили перспективы сотрудничества: развитие сферы профессионального образования, совместные проекты повышения квалификации педагогов. Одним из важных вопросов стало обеспечение работы с одаренными детьми и организация детского отдыха.

Сергей Кравцов пригласил Жулдыз Сулейменову поучаствовать в форуме министров образования "Формируя будущее" и провести российско-казахстанский семинар-совещание "ПРОдиалог" для управленцев в образовательной сфере. В ответ Жулдыз Сулейменова пригласила Сергея Кравцова посетить Казахстан зимой будущего года.

Напомним, что 11-12 ноября состоялся государственный визит казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева в Москву.