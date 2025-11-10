Президент Казахстана прилетел в Москву

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев только что прибыл в Москву. Как сообщает Акорда, его самолет сел в аэропорту Внуково-2.
Глава Казахстана совершает государственный визит в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина.
"В аэропорту Внуково-2 в честь высокого гостя были выстроены рота почетного караула Московского гарнизона и военный духовой оркестр"
– Акорда
В сообщении уточняется, что Токаева встретили первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и другие официальные лица. Оркестр исполнил национальные гимны России и Казахстана.
Государственный визит президента Казахстана в Россию продлится два дня.