Президент Казахстана прилетел в Москву

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев только что прибыл в Москву. Как сообщает Акорда, его самолет сел в аэропорту Внуково-2.

Глава Казахстана совершает государственный визит в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина.

"В аэропорту Внуково-2 в честь высокого гостя были выстроены рота почетного караула Московского гарнизона и военный духовой оркестр"

– Акорда

В сообщении уточняется, что Токаева встретили первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и другие официальные лица. Оркестр исполнил национальные гимны России и Казахстана.

Государственный визит президента Казахстана в Россию продлится два дня.

