Первый вице-премьер России и президент Казахстана провели переговоры в Астане

Стартовал рабочий визит первого вице-премьера Дениса Мантурова в Казахстан. Он встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым и был награжден орденом "Достык".

Встреча первого вице-премьера России Дениса Мантурова и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялась в Астане, сообщает пресс-служба Акорды.

"В ходе встречи были рассмотрены ключевые направления многопланового двустороннего сотрудничества в контексте повестки предстоящего государственного визита президента Казахстана в Москву"

– Акорда

Токаев обратил внимание на больше значение своего будущего визита и выразил уверенность в успешности предстоящих переговоров.

Президент Казахстана отметил активную и согласованную работу правительств РФ и РК, за счет Россия продолжает входить в число ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана. Глава государства также напомнил о своей договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным: она заключается в доведении в ближайшее время объема товарооборота до $30 млрд.

Он также уточнил, что РФ входит в число лидеров по темпам и объемам инвестиций в казахстанскую экономику: за минувший год их общий объем составил $4 млрд. Токаев обратил внимание на эффективную деятельность, которую крупные российские компании ведут в Казахстане, пояснил, что этот факт говорит о высоком уровне взаимодоверия.

"В свою очередь Денис Мантуров выразил признательность за теплый прием и подтвердил готовность российской стороны к дальнейшему углублению двустороннего взаимодействия"

– Акорда

Мантуров также указал на существование прочной основы для развития совместных проектов между странами. Первый вице-премьер выразил уверенность в том, что они будут успешно реализованы.

После встречи Токаев наградил Дениса Мантурова орденом "Достык" I степени. Российский чиновник получил награду "за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие, а также в укрепление дружбы и сотрудничества между народами двух стран".

В программу рабочего визита Мантурова в Казахстан входит также проведение XXIII заседания Межгоскомиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ. Она пройдет под его председательством. Первый вице-премьер также уже провел встречу с казахстанским коллегой Романом Скляром.