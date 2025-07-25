Россия и Азербайджан обсудят разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе

На следующей неделе представители России и Азербайджана проведут встречу, посвященную разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе, сообщил Алексей Оверчук. Она пройдет в России.

Москва и Баку на будущей неделе обсудят вопросы разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, сообщил российский вице-премьер Алексей Оверчук.

"В конце следующей недели также запланирована у меня встреча с азербайджанской стороной. Мы тоже там эти вопросы будем рассматривать. Так что движение идет"

– Оверчук

В ответ на вопрос о месте проведения этой встречи Оверчук сказал, что она состоится в России.

Он также напомнил о трехсторонней рабочей группе на уровне вице-премьеров Азербайджана, Армении и России, которая занимается реализацией девятого пункта Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года и на встречах которой детально рассматривались все нюансы разблокирования.

В связи с этим, указал вице-премьер, российской стороне хотелось бы узнать, какого прогресса Баку и Еревану удалось достичь при решении этих проблем. Так, ряд моментов связаны с интересами России на Южном Кавказе, в первую очередь в плане развития железнодорожного сообщения, и поэтому Москве будет "очень интересно" узнать, получилось ли найти решения по ним. Если эти усилия увенчались успехом, то, отметил он, процессы надо будет переводить на уровень технико-экономических обоснований и расчетов, и далее переходить к разблокированию на практике.

"Но опять-таки это потребует, конечно же, уже трехсторонних усилий в рамках взаимодействия, которое у нас было и есть с Арменией и с Азербайджаном"

– Оверчук

Стоит отметить, что, по данным агентства Trend, которое ссылается на информированный источник, на следующей неделе в России пройдет очередное 23-е заседание Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном. Сопредседатель комиссии со стороны РФ – вице-премьер Алексей Оверчук, со стороны Азербайджана – заместитель председателя Кабинета министров АР Шахин Мустафаев.

О чем будут говорить Оверчук и Мустафаев?

Эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на обновление и оживление тематики разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе после трехстороннего саммита лидеров США, Азербайджана и Армении в Вашингтоне.

"Создалась новая ситуация после встречи в Вашингтоне, когда было решено привлечь США для разблокировки региональных коммуникаций через юг Армении. России необходимо сейчас обсуждать и с Ереваном, и с Баку, как будут организованы эти процессы, поскольку она неизбежно будет участником всех региональных транспортных проектов. Речь ведь идет о коммуникациях, которые не только свяжут Азербайджан с Нахичеванью, но и станут частью коридора "Север-Юг", так как через них Россия получит железнодорожную связь с Ираном", - прежде всего сказал он.

"Также, возможно, если будут открыты границы с Турцией, региональные коммуникации будут работать и по направлению "Восток-Запад". Соответственно, нужно обсуждать уже сейчас с разблокирующими свои коммуникации странами, каким образом и на каких условиях это все будет функционировать", - добавил Константин Тасиц.

Нормализация отношений

Регионовед отметил, что организация заседания Межправкомиссии России и Азербайджана по экономическому сотрудничеству свидетельствует о смягчении двустороннего кризиса. "Азербайджан изначально в конце июня замораживал политические контакты с РФ. Теперь мы видим, что все-таки работа межправкомиссии возобновлена. Если встреча состоится, тем более в России, это будет свидетельством, что поддерживается диалог и стороны не настроены на полный разрыв отношений. Напротив, и Москва, и Баку стремятся решить проблемы в партнерском, союзническом, взаимовыгодном ключе", - подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что Россия заинтересована в диалоге по коммуникациям и с Арменией. "Как заявила Мария Захарова, российскую сторону интересует аспект, связанный с Евразийским экономическим союзом. Армения является участником этого союза, и таможенная граница Армении является таможенной границей ЕАЭС. То есть надо, чтобы обязательства Армении в рамках союза продолжали соблюдаться", - указал Константин Тасиц.

"Еще один аспект — это наличие российских пограничников, которые охраняют армяно-иранскую границу. Если запланированная дорога будет проходить в зоне их ответственности, необходимо также решить правовые и практические вопросы, каким образом американская компания, которая будет заниматься транспортными перевозками на армянском участке, будет контактировать с нашими пограничниками, как в целом в таком раскладе будут осуществляться приграничные коммуникации", - заключил регионовед.