Оверчук: Москва поддерживает "Маршрут Трампа" и вашингтонскую декларацию по Южному Кавказу

Российская сторона поддерживает идею создания так называемого "Маршрута Трампа", то есть Зангезурского коридора, который бы проходил по территории Армении, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.

Он напомнил, что Армения – стратегический союзник России.

"И если Армения считает, что что-то для них хорошо, то мы, конечно же, здесь Армению поддерживаем"

– Алексей Оверчук

По словам вице-премьера, если в Ереване полагают, что подписание декларации в США дает большие гарантии в плане безопасности, "то это хорошо", так как российская сторона также выступает за мирные процессы на Южном Кавказе. Оверчук добавил, что это "целиком и полностью" соответствует российским интересам.

"Конечно, в рамках тех договоренностей, которые, очевидно, могут быть достигнуты, возникают некоторые нюансы, нам предстоит уточнить их вместе с армянской и азербайджанской сторонами"

– Алексей Оверчук

Кроме того, заместитель председателя правительства РФ сообщил, что в ближайшее время премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Россию, а также отметил, что глава армянского правительства приезжал в РФ две недели назад.

Сам Оверчук также собирается в Ереван. По его словам, поездка была запланирована заранее, состоится она на следующей неделе. Вице-премьер РФ уточнил, что намерен обсудить работу Армении в ЕАЭС. Чиновник пояснил, что армянское правительство издало нормативно-правовой акт, а точнее постановление, которое противоречит правовым нормам Евразийского экономического союза.

Подход России к миру на Кавказе

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил настрой России на полную стабилизацию мирного состояния Южного Кавказа, благодаря которому она расценивает любые успехи армяно-азербайджанского урегулирования как соответствие ее национальным интересам в регионе.

"Завершение противостояния Армении и Азербайджана – в любом случае позитивное событие для России. Более того, снятие угрозы новой войны на Южном Кавказе входит в интересы всех стран, находящихся близко от этого региона. В этом отношении для России всегда было важно, чтобы страны сблизились и заключили мирный договор. Неважно, как и где это произойдет, главное – чтобы не было войны между Арменией и Азербайджаном. Новый региональный конфликт никоим образом в интересы России не входил", - прежде всего сказал он.

"Если саммит в США привел к тому, что угроза конфликта уменьшилась, а мирный процесс, напротив, ускорился, для России тут только позитив. Все должны быть этим довольны", - добавил Дмитрий Солонников.

"Что касается того, что теперь США будут контролировать сообщение между Азербайджаном и Нахичеванью через Армению, то тут, конечно, для России позитива нет. Ведь предполагалось, что строительство армянского участка этой транспортной артерии будет осуществляться российскими силами. Также предполагалось, что контроль за безопасностью там тоже будет возложен на плечи России. Теперь нужно понять, как это будет реализовываться по новым соглашениям. Но Россия безусловно признает, что это суверенный выбор Армении", - подчеркнул политолог.