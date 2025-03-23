Россия и Азербайджан: Карасин призвал умерить пыл и быть конструктивными

Чтобы решить ситуацию, возникшую между Москвой и Баку, следует умерить пыл, отказаться от провокаций и эмоций. Россия – многонациональное государство, в котором не должно возникать межнациональных споров, заявил Карасин.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин призвал к поиску объективных причин кризиса, возникшего между Россией и Азербайджаном, передает телеканал "Россия 24".

"Надо немножко умерить пыл некоторых политиков там и в какой-то степени у нас тоже, которые начинают широковещательную обвинительную кампанию, начинают подогревать межнациональные сложности. Надо задвинуть эмоциональные провокационные лозунги и просто разобраться, кто виноват"

– Карасин

Он заметил, что Москва и Баку поддерживают рабочие контакты на уровне профильных ведомств, совместно проводят анализ происходящего и ищут пути выхода из текущей ситуации.

Никто из сторон не выиграет от разворачивающихся споров и дискуссий, "пожары" провоцируют третьи стороны.

Нельзя забывать, подчеркнул Карасин, что Россия – многонациональное государство, в котором не должно возникать межнациональных споров.