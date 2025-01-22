Россия и Армения обсудят реэкспорт цветов 16 июня

Переговоры Москвы и Еревана по качеству цветов, которые ввозятся в РФ через Армению из других стран, назначены на 16 июня, рассказали в Россельхознадзоре.

В ближайшее время состоятся переговоры между российской и армянской стороной в связи с плохим качеством цветов, которые завозятся через Армению в Россию из третьих стран, рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, встреча запланирована на 16 июня, и по ее итогам может быть принято решение о прекращении такого ввоза цветов.

Глава Россельхознадзора пояснил, что, скорее всего, в Армении цветы не подвергаются проверке.

"Мы всех предупредили: пожалуйста, уважаемые коллеги, никто не возражает против реэкспорта, но если вы делаете реэкспорт, пожалуйста, досматривайте, убирайте то, что с вредителем"

– Сергей Данкверт

Напомним, о недовольстве Россельхознадзора качеством цветов из третьих стран, которые попадают в РФ через Армению, стало известно еще в начале месяца. Ведомство заявило, что в растительной продукции часто находят карантинные объекты.