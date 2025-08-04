Россия готова вернуться за стол переговоров с Украиной в Стамбуле

Россия готова возобновить переговорный процесс с Украиной в Стамбуле, который проходил при посредничестве Турции, если у Киева наконец появится такое желание.

Россия в любой момент готова вернуться к переговорам с Украиной, которые при посредничестве Турции проходили в Стамбуле, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Переговорный процесс был приостановлен по инициативе Киева, однако Анкара неоднократно призывала стороны возобновить мирный диалог. Российская сторона к этому готова, но "мяч находится на украинской стороне", отметил дипломат, пишут "Ведомости".

Тогда Стамбул принял три раунда непростых прямых переговоров, в ходе которых сторонам удалось достичь важных гуманитарных договоренностей, и хотя стороны обменялись меморандумами с собственными видениями возможного урегулирования, процесс остановился.

Не отвечает Киев и на предложение Москвы о создании трех рабочих групп в рамках стамбульского формата, добавил Алексей Полищук.