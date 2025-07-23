Вестник Кавказа

В Турции заявили о важности сохранения интенсивности переговоров по Украине

В Турции заявили о важности сохранения интенсивности переговоров по Украине
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В администрации турецкого президента заявили о необходимости сохранить интенсивность переговоров по конфликту в Украине. Особенно это важно на фоне возможных попыток их срыва.

Переговоры по урегулированию украинского кризиса в Стамбуле должны сохранить интенсивность на фоне попыток их срыва, заявили в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Конечно, мы рассчитываем, что они будут интенсивными, турецкая сторона регулярно призывает сохранять диалог"

- администрация президента Турции

Так собеседник издания РИА Новости ответил на вопрос о том, как долго может сохраниться переговорный трек в Стамбуле.

Он также ответил на вопрос о наличии попыток срыва этих переговоров по примеру 2022 года. Собеседник передал, что "такие попытки будут всегда", поэтому очень важно сохранять диалог.

Напомним, что Россия и Украина провели три раунда переговоров в Стамбуле с начала 2025 года. Главными их итогами стали обмен пленными и проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

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