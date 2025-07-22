Россия выразила признательность Турции за помощь в урегулировании украинского кризиса

В Кремле выразили признательность Анкаре за помощь в урегулировании конфликта на Украине. Подчеркивается, что Стамбул в качестве площадки переговоров нравится всем участкам процесса.

Москва признательна Анкаре за усилия в помощи по поискам путей урегулирования конфликта на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Турция в качестве площадки нравится всем участникам переговорного процесса.

"Турция, безусловно, нравится всем участникам переговорного процесса, и мы признательны Анкаре и руководству Турции за усилия в помощи по поискам путей урегулирования"

- Дмитрий Песков

Россия по-прежнему сохраняет настрой на урегулирование ситуации, добавил пресс-секретарь Кремля.

Напомним, что третий раунд переговоров РФ и Украины прошел в Стамбуле 23 июля. Встреча продлилась около 40 минут.