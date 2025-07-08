Анкара надеется на встречу лидеров по Украине в Стамбуле

Руководство Турции надеется, что уже в ближайшее время в Стамбуле состоится встреча президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Турецкие власти рассчитывают на проведение в скором времени встречи лидеров России, США и Украины в Стамбуле, такую надежду выразил глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Надеюсь, что в ближайшее время это произойдет. Я верю, что в Стамбуле соберутся все три лидера под руководством нашего президента"

– Фидан

Соответствующее заявление дипломат сделал по итогам третьего раунда российско-украинских прямых переговоров, он прошел 23 июля в Стамбуле во дворце Чираган.

Министр уточнил, что тема возможной встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского была в повестке этих переговоров. По его словам, Москва и Киев "выражают добрую волю" по этому вопросу, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "очень верит" в то, что переговоры могут состояться, и при этом турецкий лидер стремится по возможности ускорить процесс.

В то же время, признал Фидан, для проведения такого саммита должен произойти прогресс в переговорах на уровне делегаций.

Напомним, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует поговорить по телефону с президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, темой разговора он назвал возможность встречи по ситуации на Украине в Стамбуле.