Эрдоган прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом.
По словам главы турецкого государства, в ходе этих бесед он намерен обсудить возможности встречи Путина с Трампом, посвященной Украине, в Стамбуле.
Эрдоган уточнил, что, возможно, переговоры пройдут уже на этой неделе.
"Мы будем стремиться к этому"
– Эрдоган
Напомним, в среду 23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд прямых российско-украинских переговоров. Сначала главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров поговорили тет-а-тет, затем стартовали переговоры в полном составе. Были достигнуты договоренности об обменах военных и гражданских лиц. Москва также предложила Киеву создать три рабочие группы, которые действовали бы онлайн, для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Еще одно предложение российской стороны заключалось в передаче Киеву еще 3 тыс тел военнослужащих ВСУ. Кроме того, РФ выступила с инициативой вернуться к небольшим гуманитарным паузам на линии фронта, которые будут использоваться для сбора раненых и тел погибших.