Эрдоган прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа в Стамбуле

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с российским и американским коллегами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по поводу возможности их встречи в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом.

По словам главы турецкого государства, в ходе этих бесед он намерен обсудить возможности встречи Путина с Трампом, посвященной Украине, в Стамбуле.

Эрдоган уточнил, что, возможно, переговоры пройдут уже на этой неделе.

"Мы будем стремиться к этому"

– Эрдоган

Напомним, в среду 23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд прямых российско-украинских переговоров. Сначала главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров поговорили тет-а-тет, затем стартовали переговоры в полном составе. Были достигнуты договоренности об обменах военных и гражданских лиц. Москва также предложила Киеву создать три рабочие группы, которые действовали бы онлайн, для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Еще одно предложение российской стороны заключалось в передаче Киеву еще 3 тыс тел военнослужащих ВСУ. Кроме того, РФ выступила с инициативой вернуться к небольшим гуманитарным паузам на линии фронта, которые будут использоваться для сбора раненых и тел погибших.