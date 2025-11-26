Путин: Россия готова опереться на план США по Украине

Путин: план Вашингтона еще не имеет формы мирного договора, но Москва не исключает возможность использования американских предложений как основы для будущих договоренностей.

По итогам саммита ОДКБ в Бишкеке состоялась пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина, во время которой было высказана позиция об американской инициативе по Украине, предложенной президентом Дональдом Трампом.

Путин заявил, российская сторона согласна с потенциалом использования предложенного США плана как основы для будущих договоренностей по Украине. Было также отмечено, что изначально документ включал 28 пунктов, которые, однако, впоследствии были структурно разделены на четыре блока.

Москва готова детально прорабатывать все предложения американской стороны, не пропуская ни одного пункта. Российскую делегацию для продолжения урегуляционного диалога с США возглавит помощник президента Владимир Мединский совместно с представителями МИДа.

Путин подчеркнул, что проект США на данный момент не имеет формы мирного договора, добавив готовность Администрации Трампа учитывать позицию России. Более того, на следующей неделе Москва примет представителей американской делегации.