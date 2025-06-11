Вестник Кавказа

Россельхознадзор установил новые правила импорта цветов из Армении

Россельхознадзор установил новые правила импорта цветов из Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С 27 июня цветы из Армении будут ввозить по новым правилам.

Россельхознадзор вводит новые правила поставок цветов из Армении. Нововведения вступят в силу с 27 июня. 

В регулирующем органе объяснили это необходимостью ввоза "истинно армянской" продукции. 

"Решение принято в связи с резким увеличением поставок цветов из Армении в Россию неустановленного фитосанитарного статуса, а также в целях сохранения фитосанитарного благополучия и ввоза в страну истинно армянской цветочной продукции"

– Россельхознадзор

Как отметили в ведомстве, во многих случаях под видом армянских цветов в РФ поступает продукция из третьих стран, которая не имеет должного контроля со стороны государственным структур.

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