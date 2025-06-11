Россельхознадзор установил новые правила импорта цветов из Армении

С 27 июня цветы из Армении будут ввозить по новым правилам.
Россельхознадзор вводит новые правила поставок цветов из Армении. Нововведения вступят в силу с 27 июня.
В регулирующем органе объяснили это необходимостью ввоза "истинно армянской" продукции.
"Решение принято в связи с резким увеличением поставок цветов из Армении в Россию неустановленного фитосанитарного статуса, а также в целях сохранения фитосанитарного благополучия и ввоза в страну истинно армянской цветочной продукции"
– Россельхознадзор
Как отметили в ведомстве, во многих случаях под видом армянских цветов в РФ поступает продукция из третьих стран, которая не имеет должного контроля со стороны государственным структур.