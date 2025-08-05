Роспотребнадзор проверит жалобы россиян на отдыхе в турецкой Аланье

Роспотребнадзор обратился в Минздрав Турции после того, как российские туристы, отдыхавшие в пятизвездочном отеле Club Hotel Anjeliq в Аланье начали жаловаться на отравления из-за некачественной пищи.

Десятки российских туристов, отдыхавших в отеле Club Hotel Anjeliq 5* в турецкой Аланье, неоднократно жаловались в соцсетях на массовое отравление пищей, после чего Роспотребнадзор запросил все необходимые данные об этом у Минздрава Турции, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Жалобы на некачественное питание в отеле появились в Telegram-канале Shot еще в июле, все они проживали в этом отеле, передает ТАСС.

"Роспотребнадзор направил официальный запрос в "инистерство здравоохранения Турции в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов с просьбой предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации"

- пресс-служба Роспотребнадзора

Также надзорное ведомство запросило информацию о чрезвычайном происшествии по каналам ВОЗ, официальный запрос направлен и в Ассоциацию туроператоров, В пресс- добавили в его пресс-службе.