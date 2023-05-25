Роспотребнадзор оценил качество воды в домах ростовчан

Опубликовано: 10:16, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В квартиры жителей Ростова-на-Дону поступает вполне качественная вода, по всем параметрам пригодная для питья и приготовления пищи – заверил Роспотребнадзор после проведенной ведомством проверки.

Жители Ростова-на-Дону и Ростовской области по итогам 2022 года полностью обеспечены качественной питьевой водой, эти показатели соответствуют целевым нормам, сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Ростовской области Екатерина Ерганова.

"Согласно результатам исследования проб питьевой воды, отбираемых из централизованной системы водоснабжения Ростова-на-Дону, питьевая вода, подаваемая населению города, является качественной", - поведала Ерганова, передает "Интерфакс".

Надзорное ведомство намерено контролировать качество воды в кранах ростовчан постоянно – для этого оно уже ввело в эксплуатацию информационную систему в виде интерактивной карты, заработавшую во всех муниципалитетах.