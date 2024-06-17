На сочинских курортах начали заботиться об экологии

Сочинский курорт "Красная Поляна" начал оптимизировать работу своих отелей для повышения эффективности труда и заботы о природе. За это он получил почетный экологический сертификат "Зеленый ключ", используемый во всем мире.

В объектах размещения туристов Сочи начали сочетать защиту природы и рост эффективности труда. Первый опыт был получен на курорте "Красная Поляна". Там экологический подход показал свою эффективность, благодаря чему пример "Красной Поляны" стали перенимать другие курорты города.

В части отелей "Красной Поляны" перестали использовать предметы из пластика - бутылки и пакеты. Также у гостей появилась возможность отказываться от каждодневной уборки номера, замены полотенец, халатов и постельного белья. Это позволило снизить нагрузку на персонал и повысить позитивное воздействие на экологию.

Благодаря этим действиям курорту удалось приобрести международный экологический сертификат "Зеленый ключ" ("Green Key"), который необходимо подтверждать каждый год. Его получение говорит о высокой социально-экологической ответственности отеля.