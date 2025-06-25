Росавиация прокомментировала сообщения об открытии аэропорта Краснодара

Краснодарский аэропорт, закрытый с 2022 года, в ближайшее время открывать не планируется. В Росавиации опровергли слухи о возобновлении работы аэропорта Краснодар.

В Росавиации прокомментировали сообщения о возможном возобновлении работы аэропорта Краснодара в ближайшее время, пишет ТАСС.

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о скором открытии кубанского аэропорта.

"В пресс-службе Росавиации не подтверждают информацию об открытии аэропорта Краснодар. По соображениям безопасности полетов он остается закрытым"

– сообщение

В России с 24 февраля 2022 года по настоящее время остаются временно закрытыми следующие аэропорты: Анапа, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Курск, Белгород, Брянск, Липецк и Симферополь.